NASA открыло виртуальные 360°-туры по далеким уголкам галактики

Космическое агенство NASA на днях презентовало новый проект — реалистичные виртуальные туры по самым далеким уголкам нашей галактики. Проект получил название The Exoplanet Travel Bureau — «Бюро путешествий на экзопланеты».

Любой желающий может зайти на сайт и бесплатно прогуляться по разным созвездиям и экзопланетам. Программа имеет не только развлекательный, но и образовательный характер: при наведении на разные объекты вы можете прочитать интересную информацию о космических объектах.

Проект постепенно развивается, и со временем NASA хочет добавить в Бюро все объекты галактики, в том числе, планеты Солнечной сисетмы.

Пока что для посетителей доступны только несколько экзопланет: Trappist-1e в созвездии Водолея, Kepler-16b и Kepler-186f в созвездии Лебедь.

TRAPPIST-1 e — схожая по размеру с Землей экзопланета. Она является четвёртой по отдалённости от звезды из семи планет в системе. Открыли ее совсем недавно — в феврале 2017 года. Также планета входит в число потенциально обитаемых планет.

Kepler-16b и Kepler-186f, несмотря на схожесть имени, расположены далеко друг от друга.

Kepler-16b — хорошо изученная экзопланета, которая находится в созвездии Лебедя. Орбитальный период обращения вокруг пары материнских звёзд составляет 229 дней — столько же длится и один год на планете. По размерам планета схожа с Сатурном, и состоит она из газа и камней.

Туристам придется утеплиться, так как температура на Kepler-16b колеблется от −70 °C до −100 °C, шутят разработчики.

Kepler-186 f — это экзопланета, расположенная в планетной системе красного карлика Kepler-186. Экзопланета находится на расстоянии 492 световых года от Земли. Об открытии планеты стало известно в апреле 2014 года.

Слоган путешествия на эту планету NASA придумала такой: «Где трава всегда краснее».

Дизайн планет выполнен художниками в футуристическом стиле, чтобы каждый турист мог почувствовать себя в будущем, когда путешествия между планетами будут привычным делом.

Как и из любого путешествия, из «Бюро путешествий на экзопланеты» можно «привезти» памятный сувенир. На сайте можно бесплатно скачать плакат с понравившейся планетой.