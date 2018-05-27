Портал в другой мир открылся в небе над Шотландией 

Необычные явления в мире привлекают всё больше учёных к этим тайнам, а обычные люди фиксируют всё новые таинственные явления в разных точках планеты. Последний загадочный случай произошёл в ночном небе над Шотландией, где появился таинственный синий круг, который был очень похож на некий портал в другое измерение. Свидетели наблюдали явление в небе до рассвета около Эдинбурга и многие поверили в существование подобных временных разломов и порталов, которые появляются по всей Земле. Один из очевидцев снял видео, на котором видно, что портал постепенно уменьшается в размер и к утру исчезает. Многие из пользователей Сети, которые посмотрели видео согласны с тем, что явление в небе выглядит довольно странно и считают, что всему виной деятельность инопланетян. Учёные пока не прокомментировали данное событие.