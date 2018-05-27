Новый метеоспутник «Арктика‐М» создадут в России

России приступили к созданию нового гидрометеорологического спутника системы «Арктика-М». Запуск метеоспутника запланирован на 2021 год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

Собеседник агентства отметил, что кроме того, существуют планы запуска аппаратов «Арктика-М» в 2023, 2024 и 2025 годах под номерами 3, 4 и 5.

Отмечается, что первый спутник этой системы, как и предполагалось, будет запущен уже в следующем году.