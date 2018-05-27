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Новый метеоспутник «Арктика‐М» создадут в России
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Новый метеоспутник «Арктика‐М» создадут в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В России приступили к созданию нового гидрометеорологического спутника системы «Арктика-М». Запуск метеоспутника запланирован на 2021 год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.
Собеседник агентства отметил, что кроме того, существуют планы запуска аппаратов «Арктика-М» в 2023, 2024 и 2025 годах под номерами 3, 4 и 5.
Отмечается, что первый спутник этой системы, как и предполагалось, будет запущен уже в следующем году.
Уже в следующем году агентство NASA планирует начать реализацию программы по строительству лунной базы. Для этого специалисты отправят на Луну технику и необходимые материалы. Планируется, что данное действие станет первым шагом к освоению спутника Земли. Залежи льда на его поверхности пригодны для использования в качестве ракетного топлива, таким образом Луну в определенный момент превратят в промежуточный пункт, который позволит осваивать просторы космоса.
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