Новый метеоспутник «Арктика‐М» создадут в России 

В России приступили к созданию нового гидрометеорологического спутника системы «Арктика-М». Запуск метеоспутника запланирован на 2021 год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.
Собеседник агентства отметил, что кроме того, существуют планы запуска аппаратов «Арктика-М» в 2023, 2024 и 2025 годах под номерами 3, 4 и 5.
Отмечается, что первый спутник этой системы, как и предполагалось, будет запущен уже в следующем году.
Уже в следующем году агентство NASA планирует начать реализацию программы по строительству лунной базы. Для этого специалисты отправят на Луну технику и необходимые материалы. Планируется, что данное действие станет первым шагом к освоению спутника Земли. Залежи льда на его поверхности пригодны для использования в качестве ракетного топлива, таким образом Луну в определенный момент превратят в промежуточный пункт, который позволит осваивать просторы космоса.