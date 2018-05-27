Источник рассказал о создании нового российского метеоспутника

России приступили к созданию нового гидрометеорологического спутника системы «Арктика-М», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

"Начато создание спутника «Арктика-М» N2 с запуском в 2021 году. Кроме того, есть планы осуществить запуски в 2023, 2024 и 2025 годах аппаратов «Арктика-М» под номерами 3, 4 и 5", — заявил источник агентства.

Он также подчеркнул, что первый спутник данной системы будет запущен уже в 2019 году.

Ранее СМИ сообщили, что в России создали высокоточную антенну для изучения Вселенной.

Как отмечалось, антенна станет основным научным инструментом будущего российского космического аппарата (КА) «Спектр-М», который предназначен для изучения Вселенной с помощью радиоволн миллиметрового диапазона.