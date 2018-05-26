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Следы кислорода были обнаружены в самой далекой от Земли галактике
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Следы кислорода были обнаружены в самой далекой от Земли галактике 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Астрономы обнаружили галактику, в которой кислород появился спустя 500 миллионов лет после Большого взрыва. Это самое раннее по шкале возраста Вселенной обнаружение кислорода.
Во главе с японским ученым Такуей Хасимото международная группа астрономов при помощи радиотелескопа нашли в самой дальней галактике MACS1149-JD1, которая находится в 13,28 млрд световых лет от Земли, следы кислорода.
Я был очень взволнован, когда в данных, полученных при помощи ALMA, мы обнаружили присутствие кислорода на далеком расстоянии. Это открытие раздвигает границы исследованной Вселенной Такуя Хасимото автор исследования
Как отмечают специалисты, о существовании данной галактики было известно с 2012 года. Тем не менее узнать точное расстояние до галактики MACS1149-JD1 и выяснить, что в ней есть кислород, удалось лишь сейчас.
Другой участник наблюдений, Николас Лапорт из Университетского колледжа в Лондоне, сообщил в интервью интернет-порталу Space.com, что галактика стала самым удаленным космическим объектом, в котором были обнаружены следы кислорода. По его мнению, эти исследования помогут определить начальный этап в истории возникновения Вселенной и получить ответ на один из самых фундаментальных вопросов: каковы были самые первые звезды и галактики.
Примерно через год начнет работать новый орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб», на который специалисты возлагают большие надежды и надеются получить еще больше информации.
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