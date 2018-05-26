LIVE: запуск ракеты H-IIA со спутником IGS Radar 6

Старт произведут из Космического центра Танэгасима. Космический аппарат IGS Radar 6 является частью японской государственной программы запуска разведывательных спутников.

Главная ее цель — раннее обнаружение угрозы ракетных пусков. Программа направлена преимущественно на отслеживание действий, предпринимаемых КНДР

Ракета H-IIA является японской одноразовой ракетой-носителем среднего класса семейства H-II. Ее создала компания Mitsubishi Heavy Industries по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). На низкую опорную орбиту H-IIA может вывести груз массой до 15 тысяч килограммов. Первый старт ракеты этого типа произвели 29 августа 2001 года.

Согласно планам, после 2020-го планируется замена H-IIA новой ракетой-носителем H3.