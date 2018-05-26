Ещё
LIVE: запуск ракеты H-IIA со спутником IGS Radar 6
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Новой Москве объявлен план "Перехват"
В Новой Москве объявлен план "Перехват"

LIVE: запуск ракеты H-IIA со спутником IGS Radar 6 

Naked-Science.ru 20 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Старт произведут из Космического центра Танэгасима. Космический аппарат IGS Radar 6 является частью японской государственной программы запуска разведывательных спутников.
Главная ее цель — раннее обнаружение угрозы ракетных пусков. Программа направлена преимущественно на отслеживание действий, предпринимаемых КНДР.
Ракета H-IIA является японской одноразовой ракетой-носителем среднего класса семейства H-II. Ее создала компания Mitsubishi Heavy Industries по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). На низкую опорную орбиту H-IIA может вывести груз массой до 15 тысяч килограммов. Первый старт ракеты этого типа произвели 29 августа 2001 года.
Согласно планам, после 2020-го планируется замена H-IIA новой ракетой-носителем H3.
Naked-Science.ru: последние новости
На Марсе нашли окаменелости, в которых могли сохраниться следы жизни Предложена модель образования Плутона из миллиарда комет Стартовал онлайн-проект по отслеживанию сверхновых, в котором каждый может принять участие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву настигла аномалия
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»122
Путин предложил освободиться от Америки677
«Нас убивают! Работать не будем!»126
Шнуров по-скотски обращается с женой26
Видео
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
00:52
В России нашлись лишние деньги на пенсии
Личный счет
01:09
Меган Маркл послали поучиться манерам
Шоу-бизнес
00:54
Собчак набросилась на Шнурова
Шоу-бизнес
00:43
Венедиктов призвал Божену «заткнуться»
Шоу-бизнес Общество
02:52
Вандал объяснил нападение на Третьяковку
Происшествия
01:00
Бузова довела фанатов до тошноты
Шоу-бизнес
03:20
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»
В мире Украина
04:47
Глава кемеровского МЧС не смог убежать от правосудия
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение