Ученые выяснили, какие птицы пережили падение астероида

Палеонтологи из Великобритании США выдвинули гипотезу о том, что падение астероида удалось пережить только длинноногим птицам. Они были схожи с современным страусом и не умели летать. Об этом сообщило агентство Nation News.

Катастрофа, которая случилась на земле 65,5 миллиона лет назад, уничтожила многих обитателей планеты, все леса, а это означает, исчезли места питания и гнездования птиц. Меньше всего пострадали пернатые, которые жили на земле. Именно они и смогли спастись. После стихийного бедствия выжившие птицы стали искать себе еду, размножались в зарослях кустарника и папоротниковых зарослях.

Ранее сообщалось, что ученые нашли доказательство существования девятой планеты в Солнечной системе. Орбите дали название 2015 BP519.