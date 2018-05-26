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Ученые выяснили, какие птицы пережили падение астероида
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Ученые выяснили, какие птицы пережили падение астероида 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Палеонтологи из Великобритании и США выдвинули гипотезу о том, что падение астероида удалось пережить только длинноногим птицам. Они были схожи с современным страусом и не умели летать. Об этом сообщило агентство Nation News.
Катастрофа, которая случилась на земле 65,5 миллиона лет назад, уничтожила многих обитателей планеты, все леса, а это означает, исчезли места питания и гнездования птиц. Меньше всего пострадали пернатые, которые жили на земле. Именно они и смогли спастись. После стихийного бедствия выжившие птицы стали искать себе еду, размножались в зарослях кустарника и папоротниковых зарослях.
Ранее сообщалось, что ученые нашли доказательство существования девятой планеты в Солнечной системе. Орбите дали название 2015 BP519.
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