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В Бразилии ученые открыли новый вид динозавров
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В Бразилии ученые открыли новый вид динозавров 

ТАСС 1 час назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильские ученые открыли ранее неизвестный науке вид динозавров, который обитал на территории южноамериканской страны около 230 миллионов лет назад. Об этом сообщила в пятницу газета Estadao.
Доисторическая рептилия была названа Bagualosaurus agudoensis, то есть «дикий ящер из Агуду» — муниципалитета на юге Бразилии, где в 2007 году были обнаружены останки этого животного. По мнению ученых, динозавр достигал 2,5 метра в длину и питался листьями растений.
"Это один из самых древних видов. Он похож на других примитивных динозавров, но структура его черепа имеет некоторые особенности. В частности, это касается зубов. Они свидетельствуют о том, что динозавр был почти на 100% травоядным", — рассказал палеонтолог Флавиу Претту из Федерального университета Санта-Мария (штат Риу-Гранди-ду— Сул).
Обнаруженные останки динозавра относятся к триасовому периоду мезозойской эры — то есть времени, когда подобные животные начали активно размножаться. Речь идет о 250-199 млн лет до нашей эры. Подобных ископаемых в мире насчитывается очень мало, поэтому ученые считают находку крайне ценной.
Bagualosaurus agudoensis стал уже седьмым видом динозавра триасового периода, обнаруженным в ходе раскопок в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны. Единственным местом, где также были найдены останки подобного типа, является Аргентина.
"Таким образом можно сделать вывод, что эти животные впервые появились на свет где-то здесь, поблизости. Ученым со всего мира, которые хотят изучать происхождение динозавров, следует приехать сюда и посмотреть на наши ископаемые", — считает Претту.
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