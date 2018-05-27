Ещё
В Бразилии обнаружили новый древнейший вид динозавров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Синдром Донбасса накрыл украинцев

В Бразилии обнаружили новый древнейший вид динозавров 

Газета.Ru 37 минут назад
Бразильские ученые сделали открытие, которое поразило весь мир. Согласно последним данным, палеонтологи обнаружили новый вид динозавров, который обитал 230 млн лет назад на территории Южной Америки, передает сайт argumenti.ru.
Эксперты назвали свою находку Bagualosaurus agudoensis, что переводится как «дикий ящер из Агуду». Останки динозавра были найдены именно в этом муниципалитете на юге Бразилии. Древнее существо достигало в длину 2,5 метра и являлось травоядным.
Палеонтолог Флавиу Претту из Федерального университета Санта-Мария отметил, что находка является невероятно ценной, поскольку ископаемых такого рода было обнаружено очень мало.
Газета.Ru: последние новости
Источник рассказал о создании нового российского метеоспутника Эрдоган рассказал о скидке на российский газ в размере $1 млрд В Совфеде ответили на план Киева по "уничтожению России"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве71
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ184
Российский преступный мир ждет передел199
Террористы выпустили заявление об атаке на россиян в Сирии43
В Сирии погибли российские военные1061
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
00:51
Украинский футболист погиб в Донбассе
В мире
03:44
МЦК и пригородный транспорт станут единой системой
Новости Москвы
06:50
СМИ нашли 4 препятствия для сближения Европы и России
Политика
01:11
Канатоходец прошёл «по разведённому мосту»
Общество
00:58
Путин и Абэ решили судьбу Курил
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение