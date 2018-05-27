В Бразилии обнаружили новый древнейший вид динозавров

Бразильские ученые сделали открытие, которое поразило весь мир. Согласно последним данным, палеонтологи обнаружили новый вид динозавров, который обитал 230 млн лет назад на территории Южной Америки, передает сайт argumenti.ru.

Эксперты назвали свою находку Bagualosaurus agudoensis, что переводится как «дикий ящер из Агуду». Останки динозавра были найдены именно в этом муниципалитете на юге Бразилии . Древнее существо достигало в длину 2,5 метра и являлось травоядным.

Палеонтолог Флавиу Претту из Федерального университета Санта-Мария отметил, что находка является невероятно ценной, поскольку ископаемых такого рода было обнаружено очень мало.