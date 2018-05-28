Ученые назвали причину аномальных погодный явлений

Американские ученые, занимающиеся изучением процессов образования в атмосфере Земли воздушных потоков, которые создают так называемые «пробки», определили причину возникновения аномальных явлений погоды. Об этом пишет "Русская планета"

Согласно новой теории, достигающие 50 километров в секунду потоки мощного ветра имеют свойство внезапно останавливаться.

Ранее блокировку струйных течений объяснить не удавалось. Для проверки свежей гипотезы была создана математическая модель, показавшая образование в воздухе подобия дорожного затора. Теперь у специалистов есть не только возможность объяснить явление, но также шансы предсказывать его.

В итоге ученые пришли к выводу, что интенсивность волновых явлений, скорость течения и образование аномальных петель зависимы друг от друга.