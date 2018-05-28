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Ученые назвали причину аномальных погодный явлений
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Ученые назвали причину аномальных погодный явлений 

ТВ Центр 23 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Американские ученые, занимающиеся изучением процессов образования в атмосфере Земли воздушных потоков, которые создают так называемые «пробки», определили причину возникновения аномальных явлений погоды. Об этом пишет "Русская планета".
Согласно новой теории, достигающие 50 километров в секунду потоки мощного ветра имеют свойство внезапно останавливаться.
Ранее блокировку струйных течений объяснить не удавалось. Для проверки свежей гипотезы была создана математическая модель, показавшая образование в воздухе подобия дорожного затора. Теперь у специалистов есть не только возможность объяснить явление, но также шансы предсказывать его.
В итоге ученые пришли к выводу, что интенсивность волновых явлений, скорость течения и образование аномальных петель зависимы друг от друга.
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