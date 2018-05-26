Где на Марсе могли сохраниться следы жизни

В новом исследовании, проведенном учеными из США , предполагается, что в богатых железом породах, находящихся на месте бывших марсианских озер, могут содержаться следы жизни, которая — по одной из гипотез — могла существовать на Красной планете около четырех миллиардов лет назад. Если жизнь на Марсе когда-либо действительно существовала, то свидетельства тому — окаменелые остатки микроорганизмов — следует искать прежде всего в породах, образованных уплотненной грязью или глиной, полагают исследователи. Эти камни богаты железом и кремнеземом (диоксидом кремния), который помогает сохранить окаменелости.

Эти осадочные породы сформировались в течение нойского и гесперийского периодов (два первых — из трех — периода геологической истории Марса) — три-четыре миллиарда лет назад. В это время, как предполагается, поверхность Марса была богата водой, благодаря которой на Красной планете — теоретически — могла существовать жизнь.

Группа исследователей проанализировала стратиграфические, минералогические и геохимические данные, собранные в ходе текущих и прошлых миссий, а также работы, посвященные изучению окаменелостей на Земле, а также экспериментальные работы по изучению распада и сохранения органических веществ, чтобы понять, где с наибольшей вероятностью на Марсе могли бы сохраниться следы жизни.

По словам специалистов, осадочные породы на Красной планете сохранились лучше, чем породы, датируемые таким же временем, на Земле. Это связано с отсутствием движения тектонических плит на Марсе, которое со временем может разрушать породы и, соответственно, окаменелости, содержащиеся в них.

Результаты новой работы могут быть полезны для будущей миссии NASA «Марс-2020», в рамках которой через два года на поверхность Красной планеты планируется отправить новый марсоход, который заменит Curiosity. Новый ровер будет в том числе собирать образцы пород, которые затем смогут проанализировать на Земле.

Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research​, кратко о нем сообщается в пресс-релизе на сайте ScienceDaily.