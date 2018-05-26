Ученые ведут работу по сохранению обнаруженных в Пекине следов динозавра

Пекин, 26 мая / Синьхуа / — Эксперты из Китая Греции недавно приступили к сотрудничеству по сохранению более чем 170 окаменелых следов динозавра, обнаруженных в окрестностях Пекина.

Совместная работа команды ученых началась с очистки поверхности окаменелостей и нанесения специального реагента для предотвращения повреждения находок под воздействием погодных условий.

Следы динозавра, раскопанные в геологическом парке в уезде Яньцин в 2011 году, являются первыми подобными окаменелостями на территории китайской столицы.

Археологи полагают, что они были оставлены динозаврами, жившими 140-150 млн лет назад в позднем юрском периоде.

Окаменелости представляют важность для изучения динозавров, обитавших в Китае в поздний юрский и ранний меловой периоды.

"Работа по сохранению следов должна быть регулярной и постоянной", — отметил администратор Яньцинского геопарка Цзэн Гуаньгэ. -0-