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Ученые ведут работу по сохранению обнаруженных в Пекине следов динозавра
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Ученые ведут работу по сохранению обнаруженных в Пекине следов динозавра 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 мая /Синьхуа/ — Эксперты из Китая и Греции недавно приступили к сотрудничеству по сохранению более чем 170 окаменелых следов динозавра, обнаруженных в окрестностях Пекина.
Совместная работа команды ученых началась с очистки поверхности окаменелостей и нанесения специального реагента для предотвращения повреждения находок под воздействием погодных условий.
Следы динозавра, раскопанные в геологическом парке в уезде Яньцин в 2011 году, являются первыми подобными окаменелостями на территории китайской столицы.
Археологи полагают, что они были оставлены динозаврами, жившими 140-150 млн лет назад в позднем юрском периоде.
Окаменелости представляют важность для изучения динозавров, обитавших в Китае в поздний юрский и ранний меловой периоды.
"Работа по сохранению следов должна быть регулярной и постоянной", — отметил администратор Яньцинского геопарка Цзэн Гуаньгэ. -0-
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