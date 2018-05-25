Стартовал онлайн-проект по отслеживанию сверхновых, в котором каждый может принять участие

Астрономы Австралийского национального университета приглашают энергичных участников для поиска сверхновых звезд на снимках телескопа SkyMapper. Им предстоит самостоятельно отмечать участки потенциально интересных изображений, отличающиеся от этих же зон на более ранних фото.

Эти различия могут указывать на присутствие звезды, переживающей яркую смерть. Первые три добровольца, которые обнаружат такой объект, будут упомянуты в финальном докладе для Международного астрономического союза. Учитывая то, что астрономам университета предстоит каждую ночь просматривать участок неба в тысячу раз больше полной Луны, им нужна любая помощь.

«Сверхновые — это взрывы яркостью в 100 миллионов миллиардов миллиардов миллиардов молний, и мы можем использовать их в качестве отметок для измерения роста Вселенной и для выяснения, что же все-таки ускоряет ее расширение, — рассказывает один из участников Брэд Такер из Школы астрономии и астрофизики при Австралийском национальном университете. —Добровольцы могут помочь нам найти взрывающиеся звезды, просматривая онлайн-снимки SkyMapper, отмечая различия для их дальнейшего изучения учеными».

Более того, вам не нужна аппаратура, чтобы принять участие: 1,3-метровый телескоп SkyMapper сделает всю работу сам. Все, что от вас требуется, — это зарегистрироваться на портале Supernova Sighting в Zooniverse и смотреть в оба. Вам дадут все инструкции о том, что нужно делать.

Добровольцы будут отслеживать снимки телескопа SkyMapper

Вы получите два снимка — недавний и сделанный несколько недель назад, — на которых изображен один и тот же участок неба, а также новое изображение без старого, которое показывает лишь различия между первым и вторым.

Вдруг заметите на третьем снимке большую яркую точку — вероятно, это сверхновая (ну или астероид, или переменная звезда). Если вы не уверены, то можете обсудить свое открытие с другими участниками проекта. Другая цель университета — побить собственный рекорд 2015 года по числу людей, одновременно смотрящих в небо их разных уголков планеты.

Поиск суперновых важен по многим причинам. Так, это может помочь измерить расстояния во Вселенной и степень ее расширения благодаря тщательному анализу яркости умирающей звезды. Представьте, что сверхновая — это свеча, горящая в другой части космоса. Чем больше таких свечей человечество находит, тем больше оно узнает.

Тем временем есть несколько типов сверхновых. Некоторые формируются, когда массивные звезды растрачивают свое топливо, другие же — в результате столкновения белых карликов и иных звезд. Все это поможет лучше понять, как появились галактики и планеты (большинство элементов тяжелее железа происходят именно от взрывающихся звезд).

Волонтерам предстоит сравнивать снимки телескопа от разных дат и искать в них признаки сверхновых

Благодаря этим данным впоследствии нам удастся отследить темную энергию, все еще таинственным образом стимулирующую Вселенную к расширению. Довольно неплохой повод, чтобы сделать всего несколько кликов и помочь исследователям.

«Участвуя в классификации снимков на Supernova Sighting, вы сделаете свой вклад в научные исследования, нацеленные на понимание Вселенной, в которой мы живем», — призывают ученые.

Итак, чего вы ждете? Пора начинать охоту на сверхновые!