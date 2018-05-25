Минск, Москва и Астана будут запускать совместные космические объекты

Казахстан и Взаимный интерес к зондированию поверхности планеты проявили Беларусь Россия , поставив свои подписи под соглашением о промышленной кооперации по производству спутников дистанционного зондирования Земли.

Это решение принято сегодня на заседании рабочей группы по разработке программы «Интегрированная система государств — членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли». Оно состоялось на форуме «Дни космоса Республики Казахстан — 2018», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Промышленная кооперация будет осуществляться как при производстве спутников дистанционного зондирования среднего разрешения на мощностях испытательного комплекса космических аппаратов в Казахстане, так и при разработке и строительстве спутников нового поколения с высоким разрешением на мощностях Роскосмоса . Беларусь предоставит для этих проектов свою электронную компонентную базу и оптические мультиспектральные системы", — отметили в ЕЭК.

По словам заместителя директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александра Готовского, производство аналогичных спутников позволит нарастить ее группировку и сделать сопоставимой по параметрам съемки с мировыми аналогами. «Договоренности о промышленной кооперации при производстве спутников дистанционного зондирования Земли лягут в основу межгосударственной программы, предложения по которой будут представлены членам Высшего Евразийского экономического совета осенью этого года», — добавили в ЕЭК.