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Сланцевые отложения показали, когда Земля увидела первый снегопад
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Сланцевые отложения показали, когда Земля увидела первый снегопад 

Мир24 29 минут назад
Фото: Мир24
Ученые выяснили, когда внешний вид Земли начал приближаться к современному. Так, 2,4 миллиарда лет назад на планете начался быстрый по геологическим меркам рост участков суши. В итоге эта величина достигла 2/3 от нынешних показателей, сообщает Nature.
Группа исследователей из Орегонского университета в США изучила 278 образцов сланцев, отобранных из отложений и скважин на всех континентах. Самым древним из них — более 3,5 млрд лет. Анализ изотопов кислорода показал, какие образцы находились под слоем морской воды, а какие омывались дождями — так примерно определяется площадь суши.
«Удивительно понимать, что мы все еще можем найти следы чего-то столь неуловимого, как дождевая вода, в скалах, возраст которых составляет 3,5 миллиарда лет», — отметил соавтор исследования Николя Дофа.
Ученые пришли к выводу, что 2,4 млрд лет назад площадь суши начала быстро расти, скорее всего — в связи с остыванием мантии планеты и увеличением ее плотности.
Именно в то время образовался гипотетический древний праконтинент, названный историками Кенорленд, в атмосфере земли начал накапливаться кислород и стартовало глобальное Гуронское оледенение.
Появление огромных массивов суши существенным образом повлияло на климат. Породы вступали в химические реакции с воздухом, вследствие чего сокращалось количество углекислого газа и ослаблялся парниковый эффект. Солнечная энергия стала интенсивнее отражаться от поверхности обратно в космос, и меньшее ее количество шло на обогрев Земли.
«Наше предположение заключается в том, что, как только появились крупные континенты, свет стал отражаться обратно в космос, и это инициировало безудержное оледенение. Земля увидела свой первый снегопад», — отметил автор исследования Илья Биндеманн.
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