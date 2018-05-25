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Автомобильные кресла с подогревом грозят мужчинам бесплодием
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Автомобильные кресла с подогревом грозят мужчинам бесплодием 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Подогрев автомобильных сидений негативно отражается на фертильности представителей сильного пола.
Желающие стать отцами мужчины должны избегать использования подозреваемых автомобильных сидений, как установили ученые из Флориды. Они провели клиническое исследование, которое показало, что нахождение на подогреваемых автомобильных сиденьях в течение часа увеличивает температуру мужских гениталий на 0,6 градуса. А это отрицательно воздействует на процесс производства сперматозоидов.
Авторы исследования из Университета Майами напоминают, что аналогичное по степени вредности воздействие производят ноутбуки, которые мужчины часто помещают себе на колени. Достаточно провести с ноутбуком на коленях час, как температура в зоне гениталий увеличится на один градус из-за того, что батарея лэптопа усердно генерирует тепло.
Ученые не раз говорили, что гениталии мужчин должны подвергаться воздействию более низких температур, чем, к примеру, ноги или голова. Кстати, именно поэтому желающим стать отцами мужчинам не рекомендуется, к примеру, посещать джакузи.
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