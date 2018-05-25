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Ученые рассказали, когда температуру ни в коем случае нельзя сбивать
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Ученые рассказали, когда температуру ни в коем случае нельзя сбивать 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Ученые из Уорикского университета в Великобритании опубликовали научную работу в журнале PNAS. Они рассказали о том, как меняется поведение иммунной системы при повышении температуры тела.
Самый важный вывод — маленькую температуру при болезни ни в коем случае нельзя сбивать жаропонижающими. При попадании инфекции в организм иммунные клетки управляют активностью собственных генов, чтобы лучше противодействовать инородным «захватчикам». Одно из соединений, которое побуждает иммунитет к действию, это так называемый А20.
Ученым известно про А20 не так много. Это белок, который противостоит воспалительным процессам. И вырабатываться он начинает, когда температура организма поднимается выше 37,2 градуса. Именно поэтому сбивать маленький жар не только не нужно, но и вредно — мы не даем собственному организму бороться с инфекцией. А вот если температура повышается и дальше, то самое время принять спасительно средство — при 38,5 градуса и выше сильно страдает печень.
Ранее ученые рассказали, как яйца могут спасти от преждевременной смерти.
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