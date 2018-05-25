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Человечество уничтожило 83% диких животных
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Человечество уничтожило 83% диких животных 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ученые заявили, что человек за время своего недолгого существования на Земле. Успел уничтожить 83% диких животных. Причем, подавляющее большинство видов исчезли за последние полвека. При этом ныне живущие чуть менее 8 миллиардов человек составляют всего 0,01% от общего числа всех живых существ.
Развитие скотоводства и птицеводства привели к тому, что две трети всех птиц на земле — домашние. Порядка около 60% всех млекопитающих на Земле — это скот (в основном коровы и свиньи), процент диких животных ничтожно мал — 4%.
Как пишут«Новые Известия», за последние три века китобойного промысла люди оставили в море лишь четвертую часть морских млекопитающих.
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