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Раскрыта тайна брошенного древними индейцами города
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Раскрыта тайна брошенного древними индейцами города 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
В США ученые из Университета Иллинойса и Университета Вандербильта установили, что древние индейцы покинули поселение Гранд-Кайлу в дельте реки Миссисипи из-за экологических изменений.
Поселение находится в штате Луизиана на побережье. Сейчас о нем напоминает курган, заросший лесом. Археологи провели там раскопки и взяли образцы почвы для анализа. Этот небольшой город индейцы основали около 1200 года нашей эры. В нем проживало порядка 500 человек.
Однако в 1400 году город был брошен по неизвестной причине. Ее-то и установили ученые. В городе имелись здания и дамба на реке. Высота насыпи, в которой чередовались слои песка и глины, составляла около шести метров. Ученые отмечают, что местные жители обладали хорошими познаниями в области строительства гидротехнических сооружений.
Оставить поселение им пришлось из-за наступления моря. С каждым годом оно подбиралось все ближе. Вскоре морская соленая вода стала попадать в подземные реки и пропитала почву. Местность стала непригодной для жизни, и индейцы отправились искать новое место жительства.
В ходе раскопок также были найдены артефакты, которые отправлены на исследование в лабораторию. Они помогут идентифицировать культуру, которая построила город, и установить ее связь с другими группами прибрежного населения.
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