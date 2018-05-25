Раскрыта тайна брошенного древними индейцами города

США ученые из Университета Иллинойса и Университета Вандербильта установили, что древние индейцы покинули поселение Гранд-Кайлу в дельте реки Миссисипи из-за экологических изменений.

Поселение находится в штате Луизиана на побережье. Сейчас о нем напоминает курган, заросший лесом. Археологи провели там раскопки и взяли образцы почвы для анализа. Этот небольшой город индейцы основали около 1200 года нашей эры. В нем проживало порядка 500 человек.

Однако в 1400 году город был брошен по неизвестной причине. Ее-то и установили ученые. В городе имелись здания и дамба на реке. Высота насыпи, в которой чередовались слои песка и глины, составляла около шести метров. Ученые отмечают, что местные жители обладали хорошими познаниями в области строительства гидротехнических сооружений.

Оставить поселение им пришлось из-за наступления моря. С каждым годом оно подбиралось все ближе. Вскоре морская соленая вода стала попадать в подземные реки и пропитала почву. Местность стала непригодной для жизни, и индейцы отправились искать новое место жительства.

В ходе раскопок также были найдены артефакты, которые отправлены на исследование в лабораторию. Они помогут идентифицировать культуру, которая построила город, и установить ее связь с другими группами прибрежного населения.