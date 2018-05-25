В Антарктиде собираются добыть лед возрастом миллион лет

Гляциологи нашли в Антарктиде место, где с большой долей вероятности залегает лед возрастом до миллиона лет. Если эта информация подтвердится, то ученые смогут получить керн с самой длинной известной непрерывной последовательностью льдов разных возрастов. Известные на данные момент образцы простираются до 800 000 лет назад. Характеристики структуры льда и запертые в нем газы позволяют узнать многое о климате Земли в прошлом. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Ледяные керны — взятые из скважин в старых ледниках цилиндрические образцы — бесценный источник информации о климате, температуре и составе атмосферы Земли в былые времена. Первые проекты подобного рода были инициированы в СССР в 1950-х. Через несколько десятков лет из одной из скважин на станции «Восток» в Антарктиде был впервые извлечен лед возрастом более 150 000 лет, то есть из предыдущей ледниковой эпохи. Сегодня многие страны занимаются бурением льда с научными целями, в основном в Антарктиде и Гренландии.

В своей новой работе американские гляциологи утверждают, что они нашли место, где с большой вероятностью находится рекордно продолжительные непрерывные наслоения льда, в районе группы холмов Аллан Хиллс в восточной части Антарктиды. Это место находится рядом с Трансантарктическими горами и характеризуется малым количеством осадков — менее 1 сантиметра снега в год. Лед тут движется не быстрее 1 метра в год (это достаточно медленно не только для человека, но и для льда). Ранее гляциологи не ожидали от этой области ничего выдающегося из-за изрезанного ландшафта земли под километровым слоем льда, который должен был смешивать слои. Однако в прошлом году ученые из Принстонского университета нашли здесь фрагмент льда возрастом 2,7 миллиона лет, что, естественно, привлекло внимание их коллег.

«Основная причина поисков древнего льда — попытка понять одну из основных загадок климатической истории», — говорит соавтор работы Говард Конвей из Вашингтонского университета. По его словам, ученые пока не могут объяснить, почему ранее одного миллиона лет назад на Земле цикл ледниковых эпох длился около 41 000 лет, а потом его продолжительность поменялась на 100 000 лет. Авторы не уверены, что им удастся получить полностью непрерывную последовательность слоев льда за последний миллион лет, но даже если льда такого возраста там не будет, то полученная информация поможет восстановить историю шельфового ледника Росса.

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