Редкий метеорит рассказал о формировании Красной планеты

Характерная особенность Марса — глобальное различие между полушариями — сформировалось более 4,4 миллиарда лет назад. Такой вывод сделали ученые, исследовав самый старый из известных на данный момент марсианских метеоритов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances

При падении на Марс крупных астероидов и при мощных вулканических извержениях осколки марсианской породы могут приобрести достаточную скорость, чтобы преодолеть тяготение планеты и попасть на Землю в виде метеоритов. Такие небесные тела называют марсианским метеоритами. Это очень редкое явление — из 24 000 упавших на Землю небесных тел всего 34 были осколками марсианских пород. Ученые из Ливерморской национальной лаборатории изучили самый древний из известных марсианских метеоритов и на основе этих данных сделали выводы о том, как формировалась и изменялась поверхность Марса.

Считается, что метеорит NWA 7034 (North West Africa), найденный в 2011 году в пустыне Сахара, сформировался более 4 миллиардов лет назад. Это единственный марсианский метеорит, состав которого отражает все геологическое разнообразие поверхности Красной планеты. NWA 7034 сложен из угловатых обломков различных пород, что дает ученым уникальную возможность детально изучить древний состав марсианской коры. Более того, результаты исследования позволили сделать выводы о том, когда сформировалась так называемая дихотомия Марса. Эта особенность проявляется в том, что северная часть Красной планеты представляет собой гигантскую впадину (перепад высот между северной и южной частями Марса составляет от трех до шести километров). Кроме этого, дихотомия проявляется и в разной толщине коры, а также в разной плотности ударных кратеров (характеристики вещества из них известны благодаря образцам, которые исследовали марсоходы).

Ученые использовали методы радиоизотопного датирования (определение возраста породы по доле радиоактивного изотопа, которая успела распасться за это время, и известному периоду его полураспада) и сравнили свои результаты с теми, что другие научные группы опубликовали раньше. В результате исследователи пришли к выводу, что событие, которое привело к марсианской дихотомии, могло произойти не раньше, чем 4,4 миллиарда лет назад. В противном случае, метеорит NWA 7034 просто не смог бы сформироваться — породившая его порода оказалась бы разрушена при образовании дихотомии.

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