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Красноярские ученые используют наночастицы бактерий для заживления ран от ожогов
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Красноярские ученые используют наночастицы бактерий для заживления ран от ожогов 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Красноярские ученые предложили использовать ферромагнитные наночастицы бактерий со дна озера Боровое в Красноярском крае для заживления ожоговых ран. Первые эксперименты на мышах показали в два раза большую эффективность антибиотика с наночастицами, чем без них, сообщает в пятницу официальное издание СО РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института физики им. Л. В. Киренского ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Сергея Попкова.
"Наночастицы за счет своего размера обладают способностью хорошо проникать в ткани, а наличие магнитного момента позволяет управлять этими наночастицами внешним неоднородным магнитным полем. Суспензия магнитных наночастиц и антибиотика обладает большим лечащим эффектом за счет проникновения суспензии в более глубокие слои поврежденных тканей", — сообщил Попков.
Ученые провели исследования, в ходе которых одних лабораторных животных лечили обычным препаратом антибиотика ампициллина, а других — суспензией магнитных наночастиц с добавкой антибиотика. У второй группы грызунов заживление раны происходило в два раза быстрее, чем у получавших чистый ампициллин. Добавление наночастиц значительно уменьшило воспаление и активировало регенерацию тканей.
Чтобы произвести ферромагнитные наночастицы, красноярские ученые выращивали в лаборатории бактерии Klebsiella oxytoca, которые извлекли из донных отложений озера Боровое в Красноярском крае. Микроорганизмы выращивали в бескислородных условиях на стандартной питательной среде. После многократной ультразвуковой обработки, центрифугирования и промывки бактерий специалисты получили раствор наночастиц, который и был использован в экспериментах.
Исследования проводят ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», Сибирского федерального университета и Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России, они опубликованы в рейтинговом научном журнале Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.
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