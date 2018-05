Красноярские ученые используют наночастицы бактерий для заживления ран от ожогов 

"Наночастицы за счет своего размера обладают способностью хорошо проникать в ткани, а наличие магнитного момента позволяет управлять этими наночастицами внешним неоднородным магнитным полем. Суспензия магнитных наночастиц и антибиотика обладает большим лечащим эффектом за счет проникновения суспензии в более глубокие слои поврежденных тканей", — сообщил Попков.

Ученые провели исследования, в ходе которых одних лабораторных животных лечили обычным препаратом антибиотика ампициллина, а других — суспензией магнитных наночастиц с добавкой антибиотика. У второй группы грызунов заживление раны происходило в два раза быстрее, чем у получавших чистый ампициллин. Добавление наночастиц значительно уменьшило воспаление и активировало регенерацию тканей.

Чтобы произвести ферромагнитные наночастицы, красноярские ученые выращивали в лаборатории бактерии Klebsiella oxytoca, которые извлекли из донных отложений озера Боровое в Красноярском крае. Микроорганизмы выращивали в бескислородных условиях на стандартной питательной среде. После многократной ультразвуковой обработки, центрифугирования и промывки бактерий специалисты получили раствор наночастиц, который и был использован в экспериментах.

Исследования проводят ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», Сибирского федерального университета и Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России , они опубликованы в рейтинговом научном журнале Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.