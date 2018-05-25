Космический корабль Rosetta разгадал тайну пылевых извержений кометы 67P

Credit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS Новое исследование показывает, что необычная форма кометы создала это явление.

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко является одной из наиболее геологически активных тел в нашей солнечной системе. Когда Солнце нагревает комету, объект начинает испускать струи пыли в космическое пространство. Эти струйные структуры образуют видимую атмосферу или кожух газа и пыли, называемый комой, и это видно на изображениях, снятых камерой OSIRIS с космического корабля Rosetta. Исследователи считают, что прочная, «утиная» структура кометы создает эти струи, которые регулярно возникают на ее поверхности.

«Когда Солнце поднимается над частью кометы, поверхность почти мгновенно становится активной. Струи газа и пыли, которые мы наблюдаем в коме, очень постоянны: они встречаются каждое утро в тех же местах и в аналогичной форме». Ведущий исследователь, доктор Сиань Ши из Института исследований солнечной системы им. Макса Планка (MPS).

Кометы похожи на снежки из горных пород, пыли и замороженных газов. Когда они приближаются к Солнцу во время их полета по орбите, они извергают пыль и газы из-за высокой температуры. Но в этом случае деятельность кометы отличается. Несмотря на то, что комета охлаждена довольно равномерно по всей поверхности, она по-прежнему выделяет газ и пыль в виде струй вместо однородного облака. В последнем исследовании ученые проанализировали различные изображения региона «Хапи», расположенного на «шее» кометы, и смогли лучше понять силы, движущие этим процессом. Исследователи обнаружили, что это явление в основном вызвано необычной формой и зубчатой топографией кометы.

Изморозь формируется ночью на поверхности холодной кометы и начинает испаряться, как только Солнце касается ее. Некоторые районы кометы расположены в тени, куда солнечный свет достигает позже. В результате они менее эффективно испаряют изморозь.

«Сложная форма кометы Розетты осложняет многие исследования, но для данного исследования это было решением», — сказал Ши.

Находка стала возможной благодаря наблюдениям миссии ESA Rosetta. Космический корабль исследовал комету 67P / Чурюмова-Герасименко с августа 2014 года по сентябрь 2016 года и показала комету в беспрецедентных деталях. Миссия завершилась 30 сентября с контролируемым приземлением космического корабля на комету 67P.