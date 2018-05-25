«Караульные» птицы оповестят своих соседей о надвигающейся опасности

Обычно птицы одного вида собираются вместе и образуют одну стаю, но только не в Амазонке. Там в некоторых стаях присутствуют десятки различных видов пернатых самых разных окрасок и размеров. И недавно биологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли причину существования столь необычных «сообществ»: в них присутствуют «дозорные», начинающие бить тревогу в момент опасности. Речь идёт о приближении хищников.

Десятилетиями учёные размышляли о существовании подобных стай, в которых обитают различные виды птиц. Специалистов поражала их так называемая стабильность.

"Вы возвращаетесь в ту же среду обитания спустя 20 лет, а те же стаи присутствуют в тех же самых участках леса", — говорит профессор Вэнс Фриденбург (Vance Vredenburg) из Университета Калифорнии.

Ранее учёные заметили, что неизменными участниками таких смешенных «команд» являются представители видов, предупреждающие своих соседей о наличии угроз, например, ястребов или соколов. Одними из таких «дозорных» являются серые кустарниковые эсперито (Thamnomanes ardesiacus).

"Люди думали, что, возможно, такие «стражи порядка» помогают другим видам пользоваться опасными участками леса", — говорит ведущий автор исследования Ари Мартинес (Ari Martinez).

Биологи решили выяснить значимость таких «дозорных»: они выловили нескольких серых кустарниковых эсперито из восьми смешанных стай на юго-востоке Перу . Затем учёные на протяжении нескольких дней держали птиц в клетках.

Оказалось, что в течение уже первых часов после «удаления игрока» другие участники стаи стали реагировать на изменения.

Так, в трёх стаях пернатые стали перемещаться из своих мест обитания в районы с более плотным населением на том же вертикальном уровне в лесу. Другие же птицы были вынуждены присоединиться к новым стаям, которые были расположены чуть выше — на этом уровне легче скрыться от хищников.

Как объясняет соавтор работы Элисео Парра (Eliseo Parra), такие птицы обычно занимают средний уровень тропического леса.

"Много научных трудов говорит о том, что эта область наиболее опасна. У хищников есть больше возможностей спрятаться и больше [возможностей для] манёвра для ловли", — говорит учёный.

Стоит убрать таких стражей из стаи, как оставшиеся птицы начинают «отступать» в более безопасные районы обитания. Специалисты считают, что именно дозорные птицы помогают остальным вовремя избежать опасности и селиться в менее безопасных районах без риска быть пойманным.

Как и водится в исследованиях, присутствовали и контрольные стаи. Исследователи также ловили в них «дозорных», однако тут же выпускали птиц. Члены таких стай оставались на месте.

Результаты подтверждают идею того, что птицы, бьющие тревогу при виде опасности, позволяют своим соседям селиться в опасных районах.

Учёные рассказали о своей работе в научной статье, опубликованной в издании Ecology.

Ранее авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали о других интересных взаимодействиях животных. В частности, птицы используют аллигаторов как телохранителей, но платят за это страшную цену.