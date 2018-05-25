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После аварии на Фукусиме в почве найдены новые опасные микрочастицы
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После аварии на Фукусиме в почве найдены новые опасные микрочастицы 

Индикатор 42 минуты назад
Фото: Индикатор
Последствия аварии на атомной электростанции Фукусима-1 оказались гораздо более серьезными, чем ученые предполагали ранее. Ученые сделали такой вывод, изучив почву вблизи и вдалеке от станции и обнаружив в ней большое количество радиоактивных микрочастиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.
Авария на атомной электростанции Фукусима-1 произошла в марте 2011 года из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Первые оценки показали, что расплавление активной зоны реактора привело к выбросам в атмосферу только радиоактивных цезия и йода в газообразном виде. При дальнейшем исследовании стало понятно, что помимо этих летучих соединений в воздухе оказались и другие микрочастицы с большим содержанием радиоактивного цезия. До сих пор не было известно, как оценить, насколько широко они распространились. Авторы нового исследователя нашли способ измерить количество радиоактивных частиц с цезием в почве.
Исследователи применили метод так называемой авторадиографии. Согласно этому методу образец почвы помещается на пластину, покрытую чувствительной к радиоактивному излучению фотоэмульсией. Процесс радиоактивного распада частиц засвечивает соответствующие области пластины — получается, что радиоактивный образец как бы сам себя фотографирует, отсюда и название метода.
Для проведения исследования ученые взяли образцы почв на расстоянии 4 и 40 км от АЭС. Метод авторадиографии показал, что количество микрочастиц с содержанием радиоактивного цезия в образцах оказалось гораздо выше, чем ожидалось. До сих пор неизвестно, насколько опасны эти частицы для окружающей среды и человека. Но их влияние, по-видимому, должно оказаться очень долгосрочным, потому что они состоят в основном из стекла, а значит разрушаются очень медленно.
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