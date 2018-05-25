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Что скрывается внутри Юпитера
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Что скрывается внутри Юпитера 

Don't Panic 52 минуты назад
Фото: Don't Panic
Космический аппарат Юнона подошел к Юпитеру 5 июля 2016 года. В то время никто еще не ожидал, что это день станет исторической датой — ученые и не подозревали, какие тайны скрывают недра красного гиганта.
Оказывается, внутри огромного Юпитера может скрываться планета, масса которой в десятки раз превышают земную. Верхний слой Юпитера состоит из серы и водорода, но под ним находится (пока это всего лишь гипотеза) еще одно небесное тело, обладающее теплым ядром.
Ученые не исключают того, что внутренняя планета вполне может иметь свою жизнь. По некоторым данным, под серой и водородом скрываются даже водоемы с самой настоящей водой.
Но и это еще не все тайны гигантской планеты. Сейчас астрономы пытаются понять, отчего при приближении нашего космического аппарата на одном из полюсов Юпитера появилась сильнейшая вспышка, больше всего напоминающая северное сияние.
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