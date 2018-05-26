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Потепление климата на Земле вызвал астероид
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Потепление климата на Земле вызвал астероид 

BFM.RU 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Потепление климата на Земле 65 млн лет назад, в конце мелового периода вызвал гигантский астероид. После его падения температура на планете поднялась на пять градусов Цельсия. Это потепление сохранялось на протяжении 100 тысяч лет. К такому выводу пришли геологи из Университета штата Миссури. Их исследование опубликовал интернет-портал Space.com, передает ТАСС.
Ученые давно высказывали предположение о том, что после падения небесного тела диаметром от семи до 14 километров температура на планете выросла в течение очень короткого промежутка времени — минут или часов, отметил руководитель исследования профессор геологии Университета штата Миссури Кеннет Маклеод. После этого она резко упала из-за огромного количества пыли, выброшенной в атмосферу, однако через десятилетия температура вновь начала повышаться в связи с тем, что в атмосферу было выброшено большое количество углекислого газа, вызвавшего парниковый эффект.
Ученые исследовали окаменевшие останки рыб и геологические отложения на северо-западе Туниса. В этом районе палеонтологи находят большое число окаменелостей, относящихся как раз к периоду падения на землю метеорита, после которого у полуострова Юкатан образовался кратер Чиксулуб диаметром около 180 км.
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