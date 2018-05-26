В Китае изобрели материал, способный очищать воду под воздействием света 

Китайские ученые создали новый уникальный материал, который очищает загрязненную воду под воздействием света.
Как передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на свой источник в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая, материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана.
Благодаря своей трёхмерной структуре, он «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
Кроме того, новый материал позволяет эффективно снижать концентрацию тяжелых металлов и может широко использоваться для очистки промышленных сточных вод.
В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные разработали высокопроизводительную электронно-оптическую фотокамеру.
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