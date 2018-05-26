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В Китае изобрели материал, способный очищать воду под воздействием света
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В Китае изобрели материал, способный очищать воду под воздействием света 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Газета "Труд"
Китайские ученые создали новый уникальный материал, который очищает загрязненную воду под воздействием света.
Как передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на свой источник в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая, материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана.
Благодаря своей трёхмерной структуре, он «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
Кроме того, новый материал позволяет эффективно снижать концентрацию тяжелых металлов и может широко использоваться для очистки промышленных сточных вод.
В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные разработали высокопроизводительную электронно-оптическую фотокамеру.
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