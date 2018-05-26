В Китае изобрели материал, способный очищать воду под воздействием света

Китайские ученые создали новый уникальный материал, который очищает загрязненную воду под воздействием света.

Благодаря своей трёхмерной структуре, он «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

Кроме того, новый материал позволяет эффективно снижать концентрацию тяжелых металлов и может широко использоваться для очистки промышленных сточных вод.

В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные разработали высокопроизводительную электронно-оптическую фотокамеру.

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