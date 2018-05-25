Климатологи предсказывают Земле участь гигантского парника

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Проанализировав текущие темпы изменения климата, ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук пришли к неутешительному выводу. Согласно исследованиям, ожидается увеличение средней температуры до четырех градусов, чреватое масштабными стихийными бедствиями, сообщает Life.ru.

Сбой в климатическом поле Земли возможен из-за чрезмерного развития промышленности и индустриального подъема с 2064 по 2095 год. В краткосрочной перспективе это ничем не угрожает человечеству, но дальнейший сценарий предполагает превращение планеты в «духовку», что может повлечь за собой крупные стихийные бедствия.

Среди угроз для экосистемы Земли и человечества в целом, помимо температурных рекордов, называются также засухи и масштабные наводнения, последствия которых ученым еще не удалось выяснить.