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Климатологи предсказывают Земле участь гигантского парника
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Климатологи предсказывают Земле участь гигантского парника 

Sputnik Абхазия 45 минут назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Проанализировав текущие темпы изменения климата, ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук пришли к неутешительному выводу. Согласно исследованиям, ожидается увеличение средней температуры до четырех градусов, чреватое масштабными стихийными бедствиями, сообщает Life.ru.
Сбой в климатическом поле Земли возможен из-за чрезмерного развития промышленности и индустриального подъема с 2064 по 2095 год. В краткосрочной перспективе это ничем не угрожает человечеству, но дальнейший сценарий предполагает превращение планеты в «духовку», что может повлечь за собой крупные стихийные бедствия.
Среди угроз для экосистемы Земли и человечества в целом, помимо температурных рекордов, называются также засухи и масштабные наводнения, последствия которых ученым еще не удалось выяснить.
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