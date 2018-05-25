Ученые интегрировали ИИ в нанопроизводство и создали энергосберегающие чипы

Ученым удалось существенно улучшить процессы автоматизированного производства в атомарных масштабах благодаря искусственному интеллекту и создать энергосберегающие чипы.

Команда из Университета Альберты усовершенствовала сканирующий зондовый микроскоп, связав его с механическими инструментами, алгоритмами машинного обучения и искусственным интеллектом. После этого система самостоятельно создает наноразмерные объекты, анализирует их структуру и исправляет ошибки в размещении атомов.

К тому же исследователи смогли разработать собственный вариант более экономичных компьютерных чипов, которые имеют крошечные размеры. Для их работы и кодировки используются разные структуры атомов, каждая из которых соответствует конкретному значению. Перегруппировка атомов требуют меньших энергозатрат, чем перемещение множества электронов в существующих устройствах обработки информации.

Роберт Волков, руководитель проекта, говорит, что до сих пор они собирали объекты из отдельных атомов, как монахи пером писали книги, поэтому не могли массово производить наноустройства. Теперь все изменилось и их достижения в области автоматизации процесса сравнимы с появлением печатного станка в средневековье.

Ученые ожидают, что их работа позволит наладить промышленное производство элементов, состоящих из нескольких атомов, и приведет к новому этапу прогресса. Команда также планирует создать больше сканирующих зондов, чтобы начать серийный выпуск разработанных чипов.