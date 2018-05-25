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Иркутские ученые скрещивают байкальских рыб для развития товарного рыбоводства
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Иркутские ученые скрещивают байкальских рыб для развития товарного рыбоводства 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Группа ученых Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН), расположенного в Иркутске, скрещивает байкальских рыб, чтобы развивать товарное рыбоводство и сократить вылов рыбы. Об этом рассказала в пятницу ТАСС старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии ЛИН СО РАН Любовь Суханова.
"У нас родилась идея выращивать гибриды быстрорастущих и быстросозревающих особей. Пыжьян или сиг быстро набирают массу, а пелядь быстро созревает уже ко второму году. Получая гибриды быстросозревающих и быстрорастущих особей, мы можем сократить вылов рыбы и в итоге имеем идеальное потомство для высокотехнологичной аквакультуры, которое можно быстро растить в искусственных условиях и реализовывать как товар", — рассказала Суханова.
Как уточнила младший научный сотрудник лаборатории, которая занимается поведением и физиологией гибридных рыб, Юлия Сапожникова, в результате развития проекта можно будет получить не только товарную рыбу, но и икру.
Проект по гибридизации байкальских рыб занял первое место на конференции «Ломоносов», проходившей в Московском государственном университете в апреле 2018 года. По словам ученых, проектом заинтересовались представители инновационного центра «Сколково» и Российской венчурной компании (РВК) . В дальнейшем ученые планируют разрабатывать методики ускоренной селекции рыб, а также искать мощности для того, чтобы исследовать потенциал водных ресурсов и тестировать выращивание рыб на предприятиях.
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