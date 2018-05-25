Иркутские ученые скрещивают байкальских рыб для развития товарного рыбоводства

НОВОСИБИРСК , 25 мая. / ТАСС /. Группа ученых Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН), расположенного в Иркутске , скрещивает байкальских рыб, чтобы развивать товарное рыбоводство и сократить вылов рыбы. Об этом рассказала в пятницу ТАСС старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии ЛИН СО РАН Любовь Суханова.

"У нас родилась идея выращивать гибриды быстрорастущих и быстросозревающих особей. Пыжьян или сиг быстро набирают массу, а пелядь быстро созревает уже ко второму году. Получая гибриды быстросозревающих и быстрорастущих особей, мы можем сократить вылов рыбы и в итоге имеем идеальное потомство для высокотехнологичной аквакультуры, которое можно быстро растить в искусственных условиях и реализовывать как товар", — рассказала Суханова.

Как уточнила младший научный сотрудник лаборатории, которая занимается поведением и физиологией гибридных рыб, Юлия Сапожникова, в результате развития проекта можно будет получить не только товарную рыбу, но и икру.