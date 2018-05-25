Новосибирские ученые ищут новые виды антиматерии

Новосибирские ученые разрабатывают уникальный аэрогель для коллайдеров, который позволит проводить эксперименты намного быстрее и достовернее, чем сейчас. Об этом сообщает пресс-служба СО РАН.

Фокусирующий аэрогель — прозрачный твердый материал с рекордно низкой плотностью, который состоит из очень маленьких частиц диоксида кремния, соединенных в хаотические цепочки, при этом до 99,8% объема материала составляет воздух. Технологией производства аэрогеля владеет единственное в мире предприятие — Институт катализа им. Г. К. Борескова.

Разработанный в Новосибирске аэрогель уже применяли на Большом адроном коллайдере и на Международной космической станции в универсальном детекторе.

В 2019 году Новосибирский Институт ядерной физики намерен начать строительство собственного коллайдера. Общая стоимость проекта — около 40 млрд рублей. Решение о выделении средств — компетенция правительства РФ