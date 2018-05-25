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Новосибирские ученые ищут новые виды антиматерии
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Новосибирские ученые ищут новые виды антиматерии 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские ученые разрабатывают уникальный аэрогель для коллайдеров, который позволит проводить эксперименты намного быстрее и достовернее, чем сейчас. Об этом сообщает пресс-служба СО РАН.
Фокусирующий аэрогель — прозрачный твердый материал с рекордно низкой плотностью, который состоит из очень маленьких частиц диоксида кремния, соединенных в хаотические цепочки, при этом до 99,8% объема материала составляет воздух. Технологией производства аэрогеля владеет единственное в мире предприятие — Институт катализа им. Г. К. Борескова.
Разработанный в Новосибирске аэрогель уже применяли на Большом адроном коллайдере и на Международной космической станции в универсальном детекторе.
В 2019 году Новосибирский Институт ядерной физики намерен начать строительство собственного коллайдера. Общая стоимость проекта — около 40 млрд рублей. Решение о выделении средств — компетенция правительства РФ.
Если проект одобрят и у СО РАН появится собственный ускоритель, то эксперименты, требующие сейчас нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель, тем самым повышается вероятность зафиксировать редкие или не предусмотренные современной теорией процессы, и способствовать поиску новой формы материи.
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