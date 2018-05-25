«Почта России» внедряет идентификацию клиентов по лицу

«Почта России» начнет внедрять идентификацию клиентов по лицу

"Почта России" планирует до конца года реализовать в двух-трех отделениях проект по распознаванию лиц для автоматической идентификации посетителей при входе в отделения, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Николай Подгузов в кулуарах ПМЭФ-2018. Это позволит быстро подготовить письма и посылки к выдаче, при этом распознавать будут только лица клиентов, давших свое разрешение, объяснил он.

"Мы технологически готовы к реализации этих проектов, и до конца года, думаю, что в двух-трех отделениях мы такого рода технологии внедрим. Я такую задачу поставил", — сказал Подгузов.

Глава компании уточнил, что одно из этих отделений, возможно, будет в Москве

По его словам, "Почта России" уже тестирует технологию распознавания лиц в нескольких десятках почтовых отделений, но пока только среди своих сотрудников. Распознавание одного лица занимает от нескольких долей секунды до двух секунд при приглушенном освещении.

"В текущем году мы планируем начать использование данной технологии для работы с клиентами", — сказал гендиректор "Почты".

Он пояснил, что внедрение этой технологии позволит улучшить качество обслуживания клиентов.

"Внедрение технологии позволит ускорить обслуживание клиентов с соблюдением всех ограничений по защите персональных данных. В частности, мы будем распознавать лица клиентов, которые дали нам свое согласие на обработку их данных, при их входе в почтовое отделение. Это позволит подготовить почтовые отправления к моментальной выдаче, не дожидаясь момента обращения клиента к оператору", — рассказал Подгузов.

Он уточнил, что при потоковом сканировании система позволяет с одной фотографии распознавать до 20 лиц.