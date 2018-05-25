Новейший американский метеоспутник вышел из строя

Отмечается, что у спутника сломался его основной инструмент — расширенный базовый тепловизор (Advanced Baseline Imager), благодаря которому синоптики могли на ранних стадиях отслеживать формирование таких природных катастроф, как ураганы, извержения вулканов и природные пожары. Кроме того, благодаря прибору спутник мог за пять минут обследовать все западное полушарие планеты.

Как рассказали в NOAA, ученые пытаются выяснить причины неполадок и прорабатывают варианты решения проблемы, на что может потребоваться несколько месяцев.

В конце 2016 года США также запустили метеорологический спутник GOES-16, который предоставил ученым самые четкие снимки различных природных катастроф. Таким образом, исследователи смогли получить уникальную информацию о причинах и условиях формирования мощнейших природных явлений.