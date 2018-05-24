Китайские учёные разработали высокопроизводительную электронно-оптическую фотокамеру

Учёные одного из научно-исследовательских институтов по изучению точной механики, оптики и физики Академии наук Китая успешно разработали высокопроизводительную электронно-оптическую фотокамеру.

Новая фотокамера обладает единственным в мире высококачественным измерительным и диагностическим прибором со сверхвысоким временным и высоким пространственным разрешением, играя важнейшую роль в изучении лазерной реакции и других скоростных явлений, пишет газета «Жэньминь жибао».

По данным изданиям, новая фотокамера станет незаменимой для наблюдательных записей высокоскоростных явлений, а именно в ядерной физике и термоядерной реакции. Её разработка разрушила монополию в сфере высококачественных контрольно-измерительных приборов в мире.

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