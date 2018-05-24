Ещё
Китайские учёные разработали высокопроизводительную электронно-оптическую фотокамеру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские учёные разработали высокопроизводительную электронно-оптическую фотокамеру 

Свободная пресса 1 час назад
Учёные одного из научно-исследовательских институтов по изучению точной механики, оптики и физики Академии наук Китая успешно разработали высокопроизводительную электронно-оптическую фотокамеру.
Новая фотокамера обладает единственным в мире высококачественным измерительным и диагностическим прибором со сверхвысоким временным и высоким пространственным разрешением, играя важнейшую роль в изучении лазерной реакции и других скоростных явлений, пишет газета «Жэньминь жибао».
По данным изданиям, новая фотокамера станет незаменимой для наблюдательных записей высокоскоростных явлений, а именно в ядерной физике и термоядерной реакции. Её разработка разрушила монополию в сфере высококачественных контрольно-измерительных приборов в мире.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные научились превращать воздух в бензин.
Китай, последние новости: В Китае создано уникальное ультратонкое стекло с высокой прочностью
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Ученые решили спасти белых носорогов от вымирания с помощью суррогатного материнства Японские ученые хотят соединить Землю и Луну в одну экосистему Microsoft расширяет сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Один из захваченных в Москве заложников погиб59
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе196
Что случилось с Веркой Сердючкой124
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль218
Сирийский аэродром подвергся ракетной атаке37
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение