Городская жизнь заставляет животных уменьшаться

Жизнь в городе заставляет животных уменьшаться. К такому выводу пришли ученые, проведя масштабное сравнение размеров животных в городе и на природе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Известно, что по мере того, как теплеет климат, животные становятся меньше в размерах. Это объясняется тем, что при более высокой температуре организму нужно тратить больше энергии на поддержание жизни. В городах есть множество поверхностей, например, асфальт, которые удерживают большое количество тепла, поэтому температура там всегда выше, чем за городом. Международная группа исследователей изучила, как повышенная температура в городе влияет на размер животных.

Для проведения исследования ученые собрали представителей десяти видов беспозвоночных, в основном ползающих и летающих насекомых, живущих в городе, сельской местности и дикой природе. Проанализировав полученную базу данных (около 95 000 особей) ученые смогли сделать несколько выводов. Во-первых, в городах обнаружилось гораздо меньше животных, чем вне городов. Во-вторых, размер «городских» животных действительно оказался меньше, за исключением только трех групп животных.

Мотыльки, бабочки и кузнечик оказались крупнее в городе, чем на природе. Исследователи считают, что это объясняется не температурой, а особенностями ландшафта — из-за высокой сегментации города более крупным насекомым легче перелетать на большие расстояния. Остальных животных жизнь в городе значительно уменьшила. Наиболее сильно «пострадали» кладоцеры (Cladocera) — отряд мелких ракообразных — в городе эти животные на 44% меньше своих сельских сородичей.

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