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Умер известный ученый, проводивший эксперименты на борту МКС
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Умер известный ученый, проводивший эксперименты на борту МКС 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
24 мая не стало ученого Виктора Носкова. Близкие исследователя рассказ ли «360», что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб:
— Смерть была мгновенная, отметили они.
Под руководством Виктора Носкова было проведено более тридцати метаболических экспериментов на борту Международной орбитальной станции. Исследователю удалось разработать средства профилактики неблагоприятного влияния невесомости. Также ученый разрабатывал новую аппаратура, в числе которой — бортовые комплексы «Плазма» для взятия крови из вены и пальца.
Ранее Пятый канал сообщал об еще одной утрате — скончался один из основателей космической научной отрасли Казахстана Виктор Дробжев.
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