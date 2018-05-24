Бактерии с иллюминатора МКС могли попасть туда с побережья Баренцева моря

Сотрудники нескольких исследовательских институтов России Украины определили видовой состав бактерий космической пыли, снятых стерильным тампоном с наружной стороны одного из иллюминаторов Международной космической станции (МКС). Среди них обнаружились микроорганизмы родов Mycobacteria и Delftia. ДНК одного из них, принадлежащего к роду Mycobacteria, совпала с ДНК штамма, ранее найденного в верхних слоях почвы на побережье Баренцева и Карского морей. Научная статья опубликована в The Scientific World Journal.

Космонавт Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос 22 августа 2013 года собрал со стекла иллюминатора VL2, расположенного по ходу движения станции, и его границы с обшивкой корпуса исследовательского модуля МКС «Поиск» образцы космической пыли. Тампон, которым он стер часть пыли с иллюминатора, был предварительно стерилизован и герметично запечатан в устройстве для сбора образцов. Мисуркин достал тампон во время выхода в открытый космос. После сбора космической пыли космонавт убрал тампон обратно в устройство еще до возвращения на станцию. Таким образом, бактерии с Земли не могли попасть на него.

Тампон извлекли только на Земле, в лаборатории под ламинаром — шкафом, обеспечивающим стерильность предметов в нем. Его промыли дистиллированной водой и таким образом получили «раствор» бактерий с внешней стороны иллюминатора VL2 «Поиска». Молекулы содержащейся в нем ДНК многократно копировали с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), а затем определили последовательности нуклеотидов, кодирующих один из типов рибосомальной РНК бактерий (16S) — то есть генов 16S рибосомальной РНК. По ним удалось установить, какие виды микроорганизмов содержались в космической пыли и к кому из «земных» микробов они ближе всего.

Образцы гена 16S рибосомальной РНК «космических» микроорганизмов в ряде случаев на 100 процентов совпали с таковыми для бактерий рода Delftia. Это частые обитатели многих почвенных, пресноводных и морских сообществ. Другие образцы того же гена оказались на 93 процента идентичны аналогичному участку ДНК бактерий рода Mycobacteria, найденных ранее на побережье Баренцева и Карского морей.

Известно, что в стратосфере могут присутствовать как покоящиеся, так и активные клетки бактерий и грибов Micrococcus luteum, Mycobacterium albus, Circinella muscae, Aspergillus niger, Papulaspora anomala, Penicillium notatum, Bacillus simplex, Staphylococcus pasteuri, Engyodontium album, Deinococcus aetherius и Bacillus isronensis. Они заносятся туда с частичками аэрозолей из тропосферы. Есть вероятность, что бактерии попали на иллюминатор «Поиска» с с поверхности Земли с восходящими потоками газов: из тропосферы в стратосферу, из стратосферы — в ионосферу. Но авторы не исключают возможности, что микроорганизмы попали на МКС и принципиально иным путем — из космоса.