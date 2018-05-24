Таинственное свечение появилось в небе над Бразилией 

Жители города Сан-Паулу в Бразилии были очень удивлены таинственным явлением, которое произошло в небе. Облако переливалось различными цветами и ничего подобного раньше не происходило. Учёные объясняют данный эффект тем, что лучи солнца проходят сквозь капли воды, содержащихся в облаках под определённым углом, что и вызывает такое буйство красок. Очевидцы сняли видео, которое в миг стало популярным и распространилось по сети быстрыми темпами. Но как всегда нашлись и те, кто не верит научным объяснениям и выдвигают свои теории о деятельности инопланетян, открытии портала в другие измерения или смены полюсов Земли. Что удивительно, похожие аномалии происходят в разных уголках планеты, но уфологи не спешат делать свои выводы о внеземном происхождении подобных явлений.