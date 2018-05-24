Сибирские учёные представили новый метод очистки воды

Учёные из сибирского отделения Российской академии наук нашли новый способ фильтрации воды — для этого эксперты предлагают использовать модифицированный уголь, сообщает «Русская планета».

Способ основан на особом методе угольного модифицирования — исследователи применяют бурый сорбент с усиленной способностью связывания частиц. Благодаря этому такой уголь может очистить поверхность от тяжёлых металлов эффективнее имеющихся аналогов.

Учёные уже провели испытания, которые доказали эффективность этого метода. Кроме того, в дальнейшем разработка может быть модифицирована под нужды домохозяйств.