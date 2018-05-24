LIVE: запуск ракеты «Союз-ФГ» c кораблем «Союз МС-09»

Запуск произведут с космодрома Байконур . «Союз МС-09» — российский транспортный пилотируемый космический корабль.

В рамках миссии участники экспедиции МКС-56/ 57 будут доставлены к МКС. Для космических аппаратов серии «Союз» это будет 136-й пилотируемый полет с момента первого старта в 1967 году.

«Союз-ФГ» — ракета-носитель семейства Р-7, в основе которого лежит одноименная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная в 50-е годы минувшего столетия. Ее применение в качестве ракеты-носителя стало следствием чрезвычайно удачной для своего времени конструкции.

В обозримой перспективе это семейство ракет-носителей планируют сменить ракетой «Союз-5», выполненной на новой основе. Разработка также известна как «Феникс».