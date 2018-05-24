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Плутон может оказаться гигантской кометой
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Плутон может оказаться гигантской кометой 

Индикатор 58 минут назад
Фото: Индикатор
Согласно новой гипотезе формирования Плутона, карликовая планета могла образоваться в результате соединения огромного количества комет обычного размера. К такому выводу пришли ученые, проанализировав состав льда на его поверхности. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus. Препринт статьи доступен на сайте ArXiv.org.
Сопоставление данных, полученных в разное время с разных космических аппаратов, позволило ученым выдвинуть новую гипотезу о возникновении Плутона. Один из аппаратов, автоматическая межпланетная станция «New Horizons», в 2015 году сделал несколько снимков Плутона, что дало ученым первые представления о том, из чего состоит его поверхность и атмосфера. Другой космический аппарат, «Rosetta», впервые опустился на поверхность кометы и исследовал ее состав. Ученые из Юго-западного научно-исследовательского института (США) сравнили эти данные и пришли к выводу, что Плутон может оказаться скоплением гигантского количества комет.
Ученые назвали свою гипотезу «моделью гигантской кометы». Согласно ей, порядка миллиарда комет соединились в одно космическое тело — так образовалась «гигантская комета», Плутон. Оказалось, что в составе ледника на Равнине Спутника в области Тома (которую часто называют «сердцем Плутона» из-за формы области, похожей на стандартное изображение сердца) много замерзшего азота. Породы такого же химического состава были обнаружены и на комете 67Р Чурюмова-Герасименко, которую исследовала «Rosetta». Астрономы построили модель, чтобы выяснить, как выглядел бы Плутон, если бы состоял из большого числа комет, похожих на 67Р. Результаты такого моделирования с большой точностью совпали с реальными данными, полученными аппаратом «New Horizons».
Исследователи проверили и другую гипотезу — так называемую солнечную модель, согласно которой химический состав льдов на Плутоне должен быть схож с химическим составом Солнца. Ученые обнаружили, что эта модель тоже совпадает с некоторыми экспериментальными данными, однако с меньшей точностью. По словам авторов, еще много вопросов о происхождении Плутона остаются нераскрытыми.
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