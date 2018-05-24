20 тысяч одних планет!

TESS — сокращение от Transitional Exoplanet Survey Satellite, то есть «спутник для поиска экзопланет транзитным методом». Транзитный метод основан на наблюдении за видимым блеском звёзд на протяжении длительного времени; если свет звезды в какой-то момент закрывает обращающаяся вокруг неё планета, то по этому затмению можно вычислить и размер планеты, и, зафиксировав несколько таких событий, период обращения. Именно этот способ привёл к обнаружению большей части известных человечеству экзопланет, причём наибольший вклад в этот перечень внёсла запущенная в 2009 году космическая же обсерватория «Кеплер».

Сейчас у «Кеплера» заканчивается топливо для двигателей и инженеры NASA предполагают, что в ближайшие месяцы аппарат, который изначально был рассчитан на работу до 2012 года, окажется потерян для астрономов. С отказавшими в 2013 году двумя гироскопами из четырёх и без топлива обсерваторию попросту нельзя будет развернуть в нужном направлении, в том числе для передачи данных на Землю.

TESS не является копией невероятно успешного (более 2,5 тысяч подтверждённых экзопланет и ещё больше потенциальных кандидатов) «Кеплера». Более того, новый аппарат даже нельзя назвать «полноценным» телескопом с большим зеркалом и возможностью вести наблюдения за удалёнными на несколько тысяч световых лет звёздами. На борту новой космической обсерватории установлены четыре камеры с линзовыми объективами диаметром 105 миллиметров, полем зрения 24×24 градуса и относительным отверстием (диафрагмой) 1,4 — иными словами, по своим характеристикам это ближе к длиннофокусным фотообъективам, а не к телескопам. Светочувствительные матрицы сделаны специально для TESS и отличаются низким уровнем шума. Благодаря ряду интересных технических решений установленные в каждой камере 4 матрицы (по 4 мегапикселя каждая) обеспечат соотношение «сигнал/шум» намного лучше, чем даже у очень хороших профессиональных камер.

Широкое поле зрение позволит астрономам одновременно наблюдать множество звёзд и тем самым быстро собирать информацию. TESS будет сканировать всё небо на протяжении двух лет, и учёные рассчитывают получить данные о полумиллионе звёзд; по некоторым оценкам, результатом может стать обнаружение примерно двадцати тысяч экзопланет, из которых не менее полутысячи будет представлять небесные тела земного типа и суперземли.

Работа TESS позволит исследователям составить обширный перечень экзопланет для последующего более пристального исследования наиболее интересных объектов. Тратить ресурсы «Хаббла», крупнейших наземных телескопов или будущего «Джеймса Вебба» на рутинный поиск какого-нибудь очередного «горячего Юпитера» научно и экономически неоправданно, а вот прицельно развернуть большой и дорогой инструмент в сторону, скажем, планеты земного типа в обитаемой зоне звезды — совсем иное дело. Для того, чтобы последнее утверждение было более наглядным, стоит привести конкретные числа: стоимость 1000 секунд наблюдений при помощи «Хаббла» составляет около 11 тысяч евро, а из всех заявок астрономов на работу с крупнейшими инструментами проходит в среднем лишь пятая часть.

Поиск экзопланет транзитным методом имеет свои ограничения. Самое важное — это невозможность увидеть планеты там, где они не пересекают линию от звезды к наблюдателю и сложность обнаружения небесных тел малого диаметра. Так, диаметр Земли более чем в сто раз уступает диаметру Солнца: и, соответственно, Земля при прохождении на фоне диска Солнца закроет лишь одну десятитысячную (площадь пропорциональна квадрату диаметра, а 100×100 = 10 000!) часть поверхности светила. Транзитный метод также требует очень долгих наблюдений для выявления планет вдали от звезды (ждать повторного прохода той же Земли инопланетным исследователям пришлось бы ровно год), поэтому сейчас астрономы рассчитывают получить информацию в первую очередь об экзопланетах в системах красных карликов.