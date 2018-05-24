Умер учёный Дмитрий Носков

Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник и действительный член Международной Академии Астронавтики Виктор Носков умер после продолжительной болезни в возрасте 72 лет, сообщает телеканал «360».

Близкие учёного сообщили, что смерть наступила мгновенно. Они предположили, что причиной смерти могла стать закупорка сосудов из-за оторвавшегося тромба.

Под руководством Носкова было проведено более 30 метаболических и физиологических экспериментов на борту космических станций «Мир» и «МКС». Учёный разработал и ввёл в практику космических полетов средства профилактики неблагоприятного влияния невесомости.

Он также участвовал в создании бортовых комплексов «Плазма» для забора крови, импедансометра «Спрут-К», предназначенного для определения жидкостных секторов, а также устройств «Диурез» и «Протеинометр».