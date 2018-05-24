В Америке обнаружили свинью с человеческими руками

Каких только странных существ не встречают люди, но в этот раз находка удивила даже бывалых учёных. Эксперты предпочли не комментировать ситуацию со странным зверем-мутантом. У свиньи вместо лап были человеческие руки и очевидцы, снявшие на камеру ужасное создание были шокированы своей находкой. Если видео вызывает недоумение, то и представить сложно как это выглядит в реальности. По признанию самих очевидцев, в момент обнаружения странного существа им хотелось скорее скрыться от необычного мутанта, но они всё-таки решились подойти поближе и запечатлеть момент на камеру. В Сети появились различные теории о возникновении данного существа. Многие люди склонны полагать, что свинья является плодом генетических исследований в военных целях. Создание нового вида животных с целью сделать из них орудия убийства вызвало массу критики, но других теорий учёные не предложили. [media=https://youtu.be/VLKXQzHT5UE]