Ещё
В Америке обнаружили свинью с человеческими руками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Америке обнаружили свинью с человеческими руками 

13 Новостей.ru 57 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Каких только странных существ не встречают люди, но в этот раз находка удивила даже бывалых учёных. Эксперты предпочли не комментировать ситуацию со странным зверем-мутантом. У свиньи вместо лап были человеческие руки и очевидцы, снявшие на камеру ужасное создание были шокированы своей находкой. Если видео вызывает недоумение, то и представить сложно как это выглядит в реальности. По признанию самих очевидцев, в момент обнаружения странного существа им хотелось скорее скрыться от необычного мутанта, но они всё-таки решились подойти поближе и запечатлеть момент на камеру. В Сети появились различные теории о возникновении данного существа. Многие люди склонны полагать, что свинья является плодом генетических исследований в военных целях. Создание нового вида животных с целью сделать из них орудия убийства вызвало массу критики, но других теорий учёные не предложили. [media=https://youtu.be/VLKXQzHT5UE]
13 Новостей.ru: последние новости
В Москве убили шансонье Петра Гару Новые трещины появились на планете. Новая Зеландия Напавший на Собчак мужчина задержан и доставлен в отдел полиции‍
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»117
Россия получила бесценную информацию об F-22102
На Кубани произошла новая трагедия42
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу104
Девочка выжила после массового расстрела в Якутии39
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию об F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
00:35
Малахов раскрыл диагноз Стержакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение