РКЦ «Прогресс» изготовил шесть «Союзов» для запуска спутников компании OneWeb

"РКЦ «Прогресс» в рамках реализации контракта по запуску космических аппаратов мобильной спутниковой связи OneWeb изготовил шесть ракет-носителей «Союз-2». На космодром Байконур и в Гвианский космический центр уже отправлено три ракеты космического назначения", — сказали в госкорпорации.