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РКЦ «Прогресс» изготовил шесть «Союзов» для запуска спутников компании OneWeb
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РКЦ «Прогресс» изготовил шесть «Союзов» для запуска спутников компании OneWeb 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самара, входит в госкорпорацию «Роскосмос») изготовил шесть ракет-носителей «Союз-2» для будущих запусков с космодромов Байконур и Куру (Французская Гвиана) спутников связи британской компании OneWeb, сообщили в четверг в пресс-службе Роскосмоса.
"РКЦ «Прогресс» в рамках реализации контракта по запуску космических аппаратов мобильной спутниковой связи OneWeb изготовил шесть ракет-носителей «Союз-2». На космодром Байконур и в Гвианский космический центр уже отправлено три ракеты космического назначения", — сказали в госкорпорации.
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