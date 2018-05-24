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В «Роскосмосе» рассказали, когда состоится запуск спутников «Кондор-ФКА»
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В «Роскосмосе» рассказали, когда состоится запуск спутников «Кондор-ФКА» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Запуски двух радиолокационных космических аппаратов «Кондор-ФКА» состоятся вовремя — в 2019 и 2020 году соответственно, заявил представитель госкорпорации «Роскосмос» Виталий Мироничев, выступая на конференции корпорации ВНИИЭМ.
"Создается космическая система «Кондор-ФКА». Запуски аппаратов планируется осуществить в 2019 и 2020 году. Оба спутника будут увязаны в одну группировку", — сказал он.
Как сообщалось ранее в допсоглашении между Роскосмосом и предприятием-изготовителем «НПО машиностроения», разработка, изготовление и принятие в эксплуатацию двух «Кондор-ФКА» продлены на год — до 2021 года.
Ранее гендиректор «НПО Машиностроения» Александр Леонов сообщил, что спутники находятся в стадии производства, их запуск должен состояться до 2019 года.
"Срок выполнения работ по государственному контракту устанавливается: начало — 23 декабря 2014 года, окончание — 25 ноября 2021 года", — говорится в документе.
Ранее работы предполагалось завершить на год раньше — 25 ноября 2020 года. Новый контракт не предполагает изменения финансирования работ. Оно остается прежним — 3 миллиарда 200 миллионов рублей, но будет перераспределено по годам.
Контракт от 2014 года предполагает проведение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса из двух спутников радиолокационного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли. Аппараты создаются за счет модернизации новым радиолокатором спутников «Кондор-Э». Работы будут считаться выполненными после завершения летных испытаний космических аппаратов и принятия их в эксплуатацию.
"Кондор-Э" — космические аппараты первого поколения. Запуск двух спутников был проведен в 2013–2014 годах в интересах России и иностранного заказчика.
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