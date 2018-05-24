Ученые рассказали подробности о новосибирском коллайдере Супер С-Тау

НОВОСИБИРСК , 24 мая — РИА Новости . Ученые Института ядерной физики им Г. И. Будкера (ИЯФ СО РАН ) разработали проект системы идентификации элементарных частиц для экспериментов на будущем уникальном электрон-позитронном коллайдере Супер С-Тау фабрике, сообщает институт в четверг.

"Ученые… разработали проект системы идентификации частиц для экспериментов на будущем новосибирском коллайдере — Супер С-Тау фабрике (Супер Чарм-Тау фабрике). Это одна из ключевых систем будущей установки, она позволит с высокой надежностью определять типы рождающихся в эксперименте частиц", — говорится в сообщении.

В институте пояснили, что проект Супер С-тау фабрики нацелен на проведение экспериментов в области энергии, где в результате столкновения пучков электронов и позитронов рождаются элементарные частицы с-кварки и тау-лептоны. Светимость коллайдера будет таковой, что в секунду будет происходить до 300 тысяч рождений новых частиц. Чтобы их зарегистрировать, нужен современный детектор — сложное устройство, позволяющее, в частности, определять их тип. Для этого и нужна система идентификации.

По данным ученых, перспективным способом идентификации частиц является метод создания детектора, в котором заряженная частица, проходя через специальный аэрогель, образует фотоны. Зная координаты зарегистрированных фотонов, можно установить скорость частицы, что позволяет определить ее тип. Уникальность решения, предлагаемого новосибирскими исследователями для Супер С-Тау фабрики, в использовании четырехслойного фокусирующего аэрогеля, который умеют производить только в Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.

"Мы успешно испытали наш прототип, убедились, что он эффективно работает. Но разработка на этом не заканчивается — продолжается тестирование, выбор конкретных технических решений, оптимальной электроники и фотонных детекторов", — привели в ИЯФ СО РАН слова директора, академика Павла Логачева