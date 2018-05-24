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«В ближайшие 10 лет найдем планеты, подобные Земле». Вице‐президент РАН рассказал о новейших разработках ведомства
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«В ближайшие 10 лет найдем планеты, подобные Земле». Вице‐президент РАН рассказал о новейших разработках ведомства 

360tv.ru 2 часа назад
В обсерватории РАН построен уникальный спектрограф для изучения экзопланет (планеты у других звезд), с помощью которого российские ученые хотят найти планеты, подобные Земле. Об это рассказал «360» вице‐президент РАН Юрий Балега на полях ПМЭФ‐2018.
Многие из экзопланет имеют значительное сходство с Землей. Это каменные планеты, возможно, у них есть атмосфера. Этот спектограф позволит изучать эти планеты и определять, может ли быть там жизнь
Юрий Балега.
Человечеству известно почти 10 тысяч планет у разных звезд, многие из которых имеют сходство с Землей. Он выразил надежду, что в ближайшие 10 лет российские ученые найдут их.
По его словам, для продвижения науки, до сих пор используются технологии, разработанные еще в Советском Союзе: «С помощью таких инструментов, которые были заложены еще в эпоху Советского Союза, мы можем двигать науку вперед вместе со всем миром».
Петербургский экономический форум начался 24 мая в Северной столице. Он продлится до 26 мая. В мероприятии заявлено участие 15 тысяч человек из более чем 140 зарубежных государств. Форум посетят делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, а также стран Африканского континента.
Ранее вице-президент РАН Юрий Белега рассказал, что недавно в России восстановили главное зеркало телескопа, которое позволяет увидеть объекты, находящиеся на расстоянии более 10 миллиардов световых лет.
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