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Ученые переоценили способности птеродактилей
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Ученые переоценили способности птеродактилей 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Новое исследование американский палеонтологов показывает, что долгие годы ученые заблуждались в способностях птеродактилей — динозавров с крыльями. Оказалось, что древние ящеры вряд ли могли летать с распахнутыми крыльями, как это делают все рукокрылые.
Напомним, что птеродактили — это род птерозавров, которые обитали в конце юрского периода на территориях Европы и Африки. Птеродактили были плотоядными и питались преимущественно рыбой и мелкими животными. Как и у всех птерозавров, у птеродактилей были крылья, образованные кожно-мышечной мембраной, которая простиралась от удлинённого четвёртого пальца крыла к задним конечностям.
Недавние исследования показывают, что много лет ученые неправильно представляли себе древних ящеров, и картинки, где птеродактиль парит в воздухе с распахнутыми крыльями, некорректны.
К такому выводу ученые пришли после изучения полета современных перепелок, которых использовали, как наглядную модель полета вымерших птеродактилей. Испытания показали, что суставы и сухожилия древних ящеров были не способны широко растягиваться, в том числе делать полный взмах крыльями.
Ученые попытались это наглядно показать на костях перепелок. Палеонтологи сконструировали разные модели движения птицы, которые показали, что практически 95% движений и поз других птиц ей недоступны.
Если расчеты ученых верны, то птеродактили, скорее всего, тоже не могли летать с широко расставленными крыльями.
Это открытие может вызвать революцию в мире палеонтологии, придется пересмотреть многие реконструкции, — заключили исследователи.
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