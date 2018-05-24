Ученые переоценили способности птеродактилей

Новое исследование американский палеонтологов показывает, что долгие годы ученые заблуждались в способностях птеродактилей — динозавров с крыльями. Оказалось, что древние ящеры вряд ли могли летать с распахнутыми крыльями, как это делают все рукокрылые.

Напомним, что птеродактили — это род птерозавров, которые обитали в конце юрского периода на территориях Европы и Африки. Птеродактили были плотоядными и питались преимущественно рыбой и мелкими животными. Как и у всех птерозавров, у птеродактилей были крылья, образованные кожно-мышечной мембраной, которая простиралась от удлинённого четвёртого пальца крыла к задним конечностям.

Недавние исследования показывают, что много лет ученые неправильно представляли себе древних ящеров, и картинки, где птеродактиль парит в воздухе с распахнутыми крыльями, некорректны.

К такому выводу ученые пришли после изучения полета современных перепелок, которых использовали, как наглядную модель полета вымерших птеродактилей. Испытания показали, что суставы и сухожилия древних ящеров были не способны широко растягиваться, в том числе делать полный взмах крыльями.

Ученые попытались это наглядно показать на костях перепелок. Палеонтологи сконструировали разные модели движения птицы, которые показали, что практически 95% движений и поз других птиц ей недоступны.

Если расчеты ученых верны, то птеродактили, скорее всего, тоже не могли летать с широко расставленными крыльями.

Это открытие может вызвать революцию в мире палеонтологии, придется пересмотреть многие реконструкции, — заключили исследователи.